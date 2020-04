Sałatka na święta może być droga. Ceny warzyw przestały być odporne na kryzys

Podwyżki stają się faktem i są wyraźne. Na razie dotyczą tylko warzyw importowanych. Powstaje jednak pytanie: co będzie dalej? Podwyżki cen reszty warzyw wydają się nieuniknione.

- Z jednej strony "lockdown" spowodowany koronawirusem we Włoszech i Hiszpanii, które są czołowymi eksporterami warzyw w UE, w dużym stopniu utrudnił handel zagraniczny, powodując komplikacje w szeroko rozumianej logistyce. Z drugiej strony w krajach Europy południowej zakupy niektórych warzyw znacząco wzrosły w efekcie "gromadzenia zapasów" – mówi w rozmowie z WP Finanse Mariusz Dziwulski, analityk rynku rolno-spożywczego PKO BP.

Hiszpańska organizacja rolnicza COAG szacuje, że kompulsywne zakupy, dokonywane przez mieszkańców tego kraju w ostatnim okresie, doprowadziły do 30-proc. wzrostu spożycia warzyw w tym kraju. Spowodowało to wzrost cen cukinii, brokułów czy też kalafiorów. I to również na rynku polskim.