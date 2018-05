Biedronka i SwipBox rzucają wyzwanie InPostowi. Dostarczą paczki

300 maszyn dostarczających e-zakupy ma stanąć do końca września w sklepach portugalskiej sieci Biedronka. To efekt podpisanej właśnie umowy między Jeronimo Martins a firmą SwipBox.

Pierwszy ”paczkomat” w Biedronce stanie już w środę w Katowicach – dowiedziała się " Rzeczpospolita ". Po nim przyjdzie czas na maszyny w Warszawie, Krakowie i w kolejnych miastach. Docelowo urządzeń SwipBox do odbiorów paczek ma stanąć ok. 2 tys.

Jak pisze dziennik, nie we wszystkich sklepach Biedronka staną, bowiem nie każdy ma odpowiednią ku temu powierzchnię. Nie mniej ta liczba, zdaniem analityków przytaczanych przez "Rz", może doprowadzić do trzęsienia ziemi na rynku kurierskim. Zwłaszcza że do tej pory w tym segmencie dominował InPost.