Biedronka przechodzi na tryb covidowy. Zmiany jak w marcu

Biedronka powraca do trybu pracy znanego nam już z marca. Od piątku zakupy w sieci sklepów zrobimy nawet do 2:00 w nocy w 1200 placówkach w Polsce. To nie wszystko - już kilkaset sklepów w całym kraju otwarta jest całodobowo.

1200 Biedronek w kraju będzie otwartych do 2:00 w nocy (money.pl, Fot: Rafał Parczewski)