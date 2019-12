Biedronka przywraca Gang Słodziaków. Klienci mają więcej czasu na odbiór swojej maskotki

Gang Słodziaków nie znika. Biedronka informuje odwiedzających, że dostaną więcej czasu na obiór swojej maskotki i książki. Sieć wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rozczarowanych klientów.

Wielu klientów Biedronki alarmowało, że chociaż zebrało odpowiednią liczbę naklejek uprawniających do odbioru maskotek i książek, to jednak w zapasach sklepów skończyły się one przed 17 listopada – czyli przed terminem końca promocji.