Nowa akcja Biedronki. Do sklepów zapraszają kierownicy

Z czasem akcja marketingowa nieco jednak spowszedniała. Dyskont złagodził przekaz, choć smsy informujące o promocjach wciąż wysyłane są do klientów co kilka dni. Najwyraźniej Biedronka uznała jednak, że program należy rozruszać po raz drugi. "Wiadomości Handlowe" zauważyły, że sieć zaczęła wysyłać nowy rodzaj wiadomości. Klientów do sklepów zaprasza w nich bezpośrednio kierownik placówki. W treści pojawia się także jej dokładny adres.