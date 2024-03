Biedronka wydłuża godziny pracy w najbliższą niedzielę

Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów

- Dla komfortu kupujących Biedronka chce zapewnić jeszcze więcej czasu na spokojne zakupy, wydłużając godziny pracy sklepów w najbliższą niedzielę handlową. Aby ułatwić przygotowania do świąt, ofertą promocyjną objęliśmy produkty na podstawowe artykuły, które najczęściej trafiają do koszyków klientów w tym okresie, jak np. jaja, artykuły wykorzystywane do wypieków, czy słodycze. Dodatkowo na kupujących będą czekać w tym dniu specjalne okazje zakupowe w ramach rabatogodzin - chwali się Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.