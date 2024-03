Biedronka zmienia godziny otwarcia przed Wielkanocą. Oto szczegóły

Jednak okazuje się, że nie wszystkich przypadło to do gustu. "UOKiK otrzymał kilkanaście skarg w związku z "wojną cenową". Wszystkie sygnały konsumenckie odnosiły się do komunikacji SMS prowadzonej przez Biedronkę oraz informacji potencjalnie wprowadzającej w błąd (porównywanie cen)" - przekazuje redakcji WP Finanse Agata Charuba-Chadryś z Departamentu Komunikacji w UOKiK.