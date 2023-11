Emeryt z Zabrza nigdy nie był na L4. Dostaje rekordową emeryturę

Z danych ZUS-u wynika też, że największy odsetek emerytur (13,8 proc.) to świadczenia w przedziale od 2,2 zł do 2,6 tys. zł. Na wysokość emerytur wpływa głównie czas aktywności zawodowej, a co za tym idzie, okresy, w których składki są wpłacane lub nie. Najważniejsze jednak przy wyliczaniu wysokości świadczenia są okresy składkowe, czyli takie, podczas których na konto ZUS odprowadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne - przypomina biznes.interia.pl.