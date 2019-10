Bilety na koncert Podsiadło za blisko 2 tys. zł. Tylko Rolling Stones i Beyonce byli drożsi

Dawid Podsiadło jest ewidentnie na fali. Bilety na jego najnowszą trasę koncertową wyprzedały się w mniej niż godzinę. Ci, którym udało się bilety kupić, mogą na popularności artysty dobrze zarobić. Dwa bilety na koncert w Warszawie wyceniane są nawet na 3450 zł.

Dowodem na to jest błyskawiczna sprzedaż biletów na koncert na PGE Narodowym, gdzie Podsiadło wystąpił z Taco Hemingwayem. To też był pierwszy raz w historii, kiedy polskim artystom udało się zapełnić dokładnie wszystkie miejsca PGE Narodowego.

Już w kilka godzin po zakończeniu oficjalnej sprzedaż w internecie zaczęły pojawiać się oferty odsprzedaży biletów. Od cen może się zakręcić w głowie. We wtorek na stronach popularnego serwisu alebilet.pl, który zapewnia bezpieczny zakup wejściówek z drugiej ręki, ceny wahają się od 499 zł na koncert w Suwałkach do nawet 1,5 tys. zł w Warszawie.

Kupujący muszą jednak liczyć się jeszcze z dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją zamówienia. Serwis od każdej ceny dolicza sobie 15 proc. na "zapewnienie wysokiej jakości obsługi, gwarancje dostarczenia biletów na czas i wygodę płatności online." Oznacza to, że za dwa bilety na koncert Podsiadły na warszawskim Torwarze 16 maja 2020 r. zapłacimy 3450 zł. 450 zł z tego - to właśnie wspomniana oplata.

Te 1725 zł za sztukę sprawia, że pod względem ceny za bilety, Dawid Podsiadło znalazł się w znakomitym towarzystwie. W Polsce drożej trzeba było zapłacić tylko za koncert Beyonce - 1750 zł i Rolling Stones - 3,5 tys zł za najdroższe wejściówki. Oczywiście gdyby udało nam się kupić te same bilety w oficjalnym kanale sprzedaży, to zapłacilibyśmy za jeden 249 zł.

Za dwa w odsprzedaży zapłacimy więc dokładnie o 2952 zł więcej. Dokładnie tyle też zarobi szczęśliwy posiadacz tych wyjątkowo chodliwych wejściówek. Co ważne dla ewentualnie zainteresowanych, problemem nie jest fakt, że bilety są imienne. Zgodnie z regulaminem serwisu sprzedający jest zobowiązany do zmiany danych na biletach. Serwis sprawdza tylko czy to możliwe i wtedy dopuszcza je do sprzedaży.