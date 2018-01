Bitcoin odzyskuje siły po krachu. Koreańczycy pomogli

To południowi Koreańczycy sterują rynkiem bitcoina. Udowodnili to w czwartek. Informacja z rządu gospodarza najbliższych zimowych Igrzysk Olimpijskich odwróciła trend na kryptowalutach o 180 stopni. 100 mld dol. wróciło na rynek.

Wystarczyło jednak, by odezwał się koreański rząd, a sytuacja się odwróciła. Bitcoin skoczył w czwartek o ponad 4 proc. do 11,6 tys. dol. - to średnia cena z czterech najważniejszych platform obrotu w dolarze, liczona przez serwis coindesk. Na rynek kryptowalut wróciło 100 mld dol. - łączna ich kapitalizacja wynosiła w czwartek 570 mld dol.