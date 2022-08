Biura podróży będą oddawały pieniądze. Jest decyzja po interwencji UOKiK

Jednak ponieważ turyści skarżyli się do UOKiK na to, jak wygląda sprawa rozliczania voucherów, prezes UOKiK wziął pod lupę organizacje turystyczne. "Wątpliwości wzbudziły warunki regulaminów dotyczące informowania klientów o voucherach turystycznych, w szczególności te mogące wprowadzać w błąd co do przysługującego im prawa do zwrotu niewykorzystanej wartości vouchera zarówno w trakcie jego obowiązywania, jak i po upływie terminu ważności" - tłumaczy urząd.