Oszuści wciskali ludziom "obligacje". UOKiK wymierza karę i zamyka podejrzany portal

Ostatecznie prezes UOKiK nałożył na firmę Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z Warszawy 91,8 tys. zł kary, a na jej prezesa, Klaudiusza Dębowskiego, 80 tys. zł kary. - Prezes spółki Obligacje Społeczne odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu i realizacji strategii marketingowej firmy. W celu pozyskania jak największej liczby klientów umyślnie dopuszczał do wprowadzania ich w błąd zarówno co do istoty oferty spółki, jak i związanego z nią ryzyka inwestycyjnego. Dlatego zdecydowałem, że musi za to ponieść osobiście karę finansową – argumentuje Tomasz Chróstny.