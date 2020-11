Black Friday 2020. Pandemia nie zniechęciła Polaków, będą polować na wyprzedaże

Już w nadchodzący piątek łowcy promocji będą mieć nie lada gratkę - nadchodzi Black Friday 2020. Ta konsumencka tradycja przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie oznacza piątek po Dniu Dziękczynienia. To jednocześnie początek sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem. Sklepy w USA często wydłużają wtedy godziny otwarcia i wprowadzają specjalne jednodniowe promocje i zniżki.

42 proc. biorących udział w badaniu gospodarstw domowych deklaruje, że wydatki na zakupy świąteczne i noworoczne wyprzedaże pozostaną w tym roku na niezmienionym poziomie w stosunku do ubiegłego roku.

Natomiast niemal 41 proc. wyda w tym roku na święta mniej. Co szósty z kolei (15 proc.) planuje większe wydatki świąteczne i noworoczne.

- Trzeba mieć na uwadze, że koniec listopada, grudzień i początek stycznia to miesiące, w których statystycznie, w skali roku Polacy wydają dość dużo - zwraca uwagę ekspert Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich EY Polska Robert Krzak.

Blisko 30 proc. badanych kupuje tylko podstawowe produkty, a 45 proc. przeznacza mniej pieniędzy na artykuły, które nie są im niezbędne. Jednocześnie prawie jedna czwarta ankietowanych zmienia marki produktu, by obniżyć rachunek.

- Choć zmiany zakupowe są widoczne, nie są one jednak radykalne. Biorąc pod uwagę skalę i czas trwania pandemii można by się spodziewać masowego ograniczania wydatków i zmniejszania koszyka zakupowego. Z takim zjawiskiem nie mamy jednak do czynienia na szeroką skalę - ocenia Adam Malarski z zespołu Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich EY.