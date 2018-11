Black Friday to nie tylko promocje. Oszuści i hakerzy czyhają

Black Friday oraz Cyber Monday zagościły w Polsce na stałe. Klienci przyzwyczaili się już do bardzo korzystnych ofert na zakup wszystkich rodzajów towarów. Duże zainteresowanie tymi wydarzeniami to również zwiększone ryzyko tego, że zainteresują się nami oszuści i hakerzy.

- Fałszywe oferty handlowe, podszywanie się pod strony popularnych sklepów internetowych, to praktycznie codzienność – mówi Łukasz Nowatkowski, dyrektor IT G DATA Software.

Przestępcy wykorzystują nic innego jak naszą chciwość i nieuwagę. Jeśli otrzymamy informację z fantastyczną zniżką, istnieje duża szansa na to, że klikniemy w link przekierowujący nas do np . fałszywego sklepu internetowego lub otworzymy załącznik, który potencjalnie może zawierać wirusy . Najczęściej do zagrożenia naszego komputera dochodzi przez nieuwagę.

Starajmy się też unikać konkursów, które kuszą nagrodami. Jedyne co musimy zrobić to podać nasze dane, numer telefonu, adres. To wystarczy aby narazić się na niebezpieczeństwo. Takie oferty mogą trafić do nas nie tylko poprzez mail, ale również sms. Jeśli nie znamy źródła, nie otwierajmy linków zawartych w wiadomościach tekstowych.