Największy błąd przy dawaniu napiwku. To "policzek dla kelnera"

W polskich restauracjach i kawiarniach, mimo że napiwki nie są wymagane, to jednak klienci zwykle przekazują je razem z rachunkiem. Jest to część savoir-vivre’u i powszechnie akceptowany sposób na wyrażenie uznania dla jakości serwisu i zaangażowania personelu. Pomimo to wielu ludzi nie wie, jaką kwotę napiwku powinni zostawić i w jaki sposób najlepiej go przekazać — wyjaśnia kobieta.wp.pl.