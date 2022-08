Bocian kazał sobie słono płacić za pożyczkę. Prezes UOKiK stawia zarzuty

Urząd przypomniał, że limity prowizji i innych opłat pobieranych od pożyczkobiorców określa ustawa o kredycie konsumenckim. W czasie pandemii COVID-19, dzięki inicjatywie prezesa UOKiK, zostały one obniżone. Od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego dla pożyczek trwających 30 dni i dłużej mogły wynieść maksymalnie 15 proc. plus 6 proc. za każdy rok trwania pożyczki. Czyli przy pożyczce na przykład na rok nie mogło to być więcej niż 21 proc. całkowitej kwoty kredytu. Dodatkowo, niezależnie od długości trwania pożyczki, poziom kosztów pozaodsetkowych nie mógł przekroczyć 45 proc. całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego.