Ceny prądu. Od lipca nowa stawka maksymalna. Jak zmienią się rachunki?

Ponadto proponowane zmiany mają pozwolić na dokonanie zmian w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązujących do końca 2024 r., "zapewnienie do 31 grudnia 2024 r. dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym dla odbiorców poziomie cenowym", wprowadzenie zmian w zakresie rynku ciepła, wprowadzenie zmian technicznych do ustaw chroniących odbiorców energii, a także w innych ustawach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem mechanizmów cenowych oraz ochroną odbiorców.