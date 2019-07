Boris Johnson nowym premierem Wielkiej Brytanii. Kim jest następca Theresy May?

Boris Johnson szef Partii Konserwatywnej w środę został Premierem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na tym stanowisku zastąpił, Theresę May, która na ręce królowej Elżbiety II złożyła rezygnację. Podpowiadamy, kim jest nowy premier.



W środę, Theresa May ustąpiła ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii zapowiadając jednocześnie, że pozostaje w brytyjskiej polityce. Rezygnacja w głównej mierze spowodowana jest jej brexitową porażką. May nie udało się wprowadzić w życie umowy wypracowanej wraz z Unią Europejską i doprowadzić do tzw. łagodnego brexitu.