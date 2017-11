Brak dostępu do konta, niedziałające bankomaty. Duże utrudnienia dla klientów banków

Planujesz zapłacić w weekend rachunki? Mogą być z tym kłopoty. W najbliższy weekend wiele banków planuje przeprowadzanie prac serwisowych. Klienci mogą się spodziewać nie tylko wyłączonej bankowości internetowej, ale nawet niedziałających bankomatów.

Utrudnienia dotkną klientów kilku banków. (Fotolia, Fot: Scanrail)

Alior Bank - ograniczone funkcjonowanie infolinii

Prace serwisowe potrwają od 24 listopada (piątek) od godz. 23:00 do 25 listopada (sobota) do godz. 08:00. Obsługa za pośrednictwem infolinii banku będzie ograniczona do zastrzegania kart i obsługi informacyjnej.

Bank Millenium - tylko godzina bez bankowości internetowej i mobilnej

Kolejny z banków na liście utrudnień - Bank Millenium - zapowiedział, że niedostępna będzie bankowość internetowa i mobilna. Utrudnienia potrwają jednak krótko - od północy z soboty 25 listopada na niedzielę do 1:00. Prace serwisowe ograniczą także możliwość dokonywania płatności internetowych oraz BLIK.

Bank Zachodni WBK - przerwa od północy do 14:00

Bank Zachodni WBK również robi sobie przerwę. "W sobotę 25.11.2017r. w godzinach 0.00-14.00 nie będziecie mogli korzystać z bankowości internetowej i mobilnej" - czytamy na stronie internetowej. Bank zastrzega jednak, że karty będą działać. "Także gotówkę będziecie mogli wypłacić – ale w bankomatach innych niż Banku Zachodniego WBK. Możecie też płacić telefonem przy użyciu Android Pay." - informuje klientów WBK.

Deutsche Bank - przerwa w sobotę od pólnocy do 17:00

Deutsche Bank ostrzega, że "w związku z pracami serwisowymi w dniu 25.11.2017 r. (sobota), w godz. 00:00 do godz. 17:00, systemy db easyNET i db powerNET będą niedostępne, a z usług Teleserwisu będzie można korzystać w ograniczonym zakresie."

"W podanym terminie mogą występować utrudnienia przy realizacji niektórych transakcji za pomocą kart płatniczych. W takich przypadkach prosimy o kontakt z pod numerami telefonu: 801 18 18 18, +48 12 625 80 00 lub +48 500 919 000." - czytamy na stronie.

ING Bank Śląski - w piątek przerwy w module Maker, prace serwisowe w niedzielę od północy

Również klienci ING Banku Śląskiego będą musieli liczyć się z utrudnieniami w nocy z soboty 25 listopada na nadzielę 26 listopada. Od północy do godz. 2:00 wystąpią utrudnienia w działaniu aplikacji mobilnej Moje ING, systemu ING CardsOnLine a także płatności BLIK oraz NFC. Możliwe, że wystąpią także problemy z transakcjami kartami płatniczymi.

mBank - przerwa w sobotę od 2:00 do 7:30

W nocy z 25 na 26 listopada, w godzinach 02:00 - 07:30 również klienci mBanku nie będą mogli zapłacić kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu, a także nie skorzystają z wpłatomatu. Od godz. 1:30 do godz. 8:00 nie będzie można zalogować się do bankowości internetowej mBanku i Orange Finanse. Od godz. 2:00 do godz. 7.30 wyłączona zostanie również aplikacja mobilna. mBank zapowiedział także przerwę w działaniu platformy alutowej i kantora – potrwa od godz. 3:00 do godz. 9.00.