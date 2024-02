Pieszy był ojcem dziewięciorga dzieci. Kierowca musi oddać milion zł

Podał też przykład nieubezpieczonego sprawcy wypadku, który ma już ponad 1 mln zł do zwrotu w związku ze śmiertelnym potrąceniem pieszego. "Pieszy był ojcem dziewięciorga małoletnich dzieci, którym w tej sytuacji przysługuje renta po zmarłym tragicznie rodzicu" - dodał fundusz. "Kolejny nieubezpieczony sprawca wypadku spowodował u nastoletniej pieszej poważne obrażenia skutkujące chorobą zagrażającą jej życiu. Ma on już do zwrotu ponad 160 tys. zł, ale to zapewne nie koniec wydatków" - wskazał UFG.