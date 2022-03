Brakuje rąk do pracy. Maląg: pojawiła się luka na rynku pracy

- W związku z tym, że część Ukraińców opuściła Polskę, by bronić ojczyzny, na rynku pracy pojawiła się luka. Pracodawcy sygnalizują, że może brakować w określonych branżach rąk do pracy. Pracujemy nad rozwiązaniami w tym zakresie – wskazała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg.