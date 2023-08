Brakuje rąk do pracy w Niemczech. Kogo potrzeba najbardziej?

Dodatkowo wiele osób nie garnie się do pracy w hotelarstwie i gastronomii. Ludzie nie tylko są niechętni do pracy w tych branżach, ale także zdobycie odpowiednich kwalifikacji, by móc w nich pracować, jest dość trudne. Jak podkreśla DW, od lat bardzo ciężko jest uzyskać miejsce szkoleniowe przygotowujące do pracy w tych sektorach.