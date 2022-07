Branża ślubna nadrabia straty. "Nawet jeśli niedoszacujemy inflacji, nadgonimy liczbą zamówień"

- W branży ślubnej mamy widoczny wzrost, ponieważ odpracowujemy zlecenia, które wpadły w czasie pandemii - powiedziała w programie "Newsroom" WP Agnieszka Winnicka, właścicielka firmy dekoratorskiej. – Ślubów w tym roku jest dużo więcej, nie przewiduję spadków także w przyszłym roku. Jak rozmawiam z koleżankami i kolegami z konkurencyjnych firm, to zapytań jest bardzo dużo. Myślę, że to będzie dla nas dobry czas. Nawet jeśli nie doszacujemy inflacji w danym projekcie, co się niestety zdarza, to nadrobimy dzięki liczbie zamówień.

Rozwiń