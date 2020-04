Branża tekstylna w dobie pandemii COVID-19

Sytuacja branży tekstylnej w czasie globalnej pandemii wirusa to historia zarówno wzrostów jak i spadków. Podczas gdy jeden sektor rynku generuje obecnie wyższe przychody niż zazwyczaj, inny rejestruje znaczny ich spadek. Branża tekstylna jest w tym zakresie podzielona, ze spadkami sprzedaży w sektorze odzieżowym oraz wzrostem zainteresowania tekstyliami zarówno do celów hobbystycznych jak i tych, przeznaczonych na środki ochrony indywidualnej.

Artykuł sponsorowany

Spadek sprzedaży w sektorze odzieżowym

Branża odzieżowa w obecnej sytuacji rejestruje niższe przychody między innymi przez ograniczenie działalności centrów handlowych. Nawet w przypadku marek, które jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń w handlu stawiały na e-commerce, łączna sprzedaż wciąż maleje. Próby poprawy wyników nowymi kampaniami marketingowymi i atrakcyjnymi zniżkami na niewiele się zdają - zarówno przejście w zdalny tryb pracy oraz zwolnienia w wielu sektorach rynku nie sprzyjają zakupom nowej garderoby na wiosnę i lato. Dodatkowo niższe wyniki sprzedażowe zmuszają marki fast fashion do zmniejszania swojej produkcji lub anulowania zamówień w swoich szwalniach. Gotowe kolekcje ubrań zalegają w magazynach szwalni, a ich pracownicy nie otrzymują zapłaty za wykonaną pracę, która zwyczajowo wypłacana jest po otrzymaniu zamówienia przez markę odzieżową.

Wzrosty w przemyśle i artykułach hobbystycznych

Z drugiej strony już w lutym br. zaobserwowano wzrost produkcji przemysłowej. Według danych GUS produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła w skali roku o 5,2 procent a dóbr konsumpcyjnych trwałych o 4,6 procent. Czas wolny spędzany w domu zmusza do organizowania sobie dnia na nowo, dlatego też podjęcie nowego hobby lub rozwijanie umiejętności, na które brakowało czasu do tej pory to w tym momencie logiczne posunięcie. Ogromną popularnością cieszy się obecnie szycie. Domowe krawcowe mają szansę stworzyć nie tylko ubrania na użytek własny czy najbliższych, ale również ochronne maseczki wielorazowego użytku, które następnie mogą wysłać bezpłatnie szpitalom czy przychodniom, lub przekształcić je w zysk i sprzedawać zainteresowanym. Okazuje się, że nawet w dobie pandemii chcemy prezentować się stylowo,, dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się drukowane na zamówienie tkaniny bawełniane. Bawełniane materiały z certyfikatem OEKO-TEX z powodzeniem sprawdzą się do wykonania wielorazowych maseczek, które z łatwością można dostosować do swojej garderoby oraz bez problemów zdezynfekować w warunkach domowych.

materiał sponsorowany Podziel się

Tekstylia na środki ochrony indywidualnej

Według danych GUS w lutym br. wzrost sprzedaży na poziomie 13 procent odnotował również sektor tekstylny. Rzecz jasna jest to silnie związane ze wspomnianym powyżej wytwórstwem maseczek. Producenci tekstylni wytwarzający włókninę medyczną czy tkaniny dopuszczone do użytku przez służbę zdrowia mogli zaobserwować rosnące zainteresowanie, kiedy zarówno domowe krawcowe, małe zakłady krawieckie oraz rozmaite marki odzieżowe podjęły się szycia środków ochrony indywidualnej na rzecz szpitali, klinik i przychodni. Polskie marki odzieżowe szyją i przekazują do szpitali dziesiątki tysięcy jednorazowych maseczek sanitarnych. Również marki luksusowe nie pozostają obojętne na potrzeby swoich lokalnych społeczności, wytwarzając i przekazując na rzecz szpitali i klinik zarówno maski jak i kombinezony ochronne. Poza produkcją maseczek dla klinik i szpitali wiele niezależnych marek odzieżowych oferuje wielorazowe maski w swoich sklepach internetowych.