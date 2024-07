Branża tonie w długach. Wszystko przez przyzwyczajenia Polaków

W 2018 roku Polacy wypili ok. 40 mld litrów piwa, ale w 2023 roku liczba ta spadła o 25 proc. do 30,6 mld litrów. Tylko w ubiegłym roku spożycie zmniejszyło się o kolejne 200 mln litrów, co oznacza spadek o 6,1 proc. rok do roku.