Brexit. Brytyjczycy naważyli piwa, a Francuzi sprzedają z tej okazji wino za 800 zł

Warunki, na których Brytyjczycy opuszczą UE ciągle nie są znane. Wiadomo jedynie jak entuzjaści brexitu mogą uczcić ten szczególny dzień. Wino błyszczy się jak miraż lepszego jutra i jest kosztowne jak konsekwencje tego kroku.

To wówczas dowiemy się, czy udało się wypracować porozumienie w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Brexit. Ekspert: Potrzeba ulg zachęcających do powrotu do Polski

Wszystko zatem w tym niekończącym się serialu może się jeszcze wydarzyć. Jak już poznamy ostateczne rozstrzygniecie w tej sprawie, zapewne w niektórych brytyjskich domach korki szampanów wystrzelą z głośnym hukiem. Jednak ci, którzy chcą tę wątpliwą do świętowania chwilę spędzić naprawdę uroczyście, mogliby z tej okazji schłodzić coś naprawdę specjalnego.

Francuska firma Gold Emotion postanowiła dobrze zarobić na tej historycznej chwili. Bo o ile można mieć wątpliwości co do słuszności tego kroku, to z całą pewnością na naszych oczach dzieje się historia. Tak też sobie kierownictwo francuskiej firmy, znanej z ekskluzywnych produktów ze złotem, pomyślało.