Brexit coraz bliżej. Brytyjskie firmy gromadzą zapasy na "czarną godzinę"

Widmo nieuregulowanego brexitu budzi obawy brytyjskich przedsiębiorstw. Wiele z nich od dawna gromadzi części potrzebne do produkcji.

Firma "Brompton" eksportuje 71 procent swoich produktów, ale lwią część z ponad tysiąca części rowerowych sprowadza z zagranicy. Menedżer Will Butler-Adams do dziś nie wie, w jaki sposób i czy w ogóle jego firma otrzyma części niezbędne do produkcji składaków, kiedy pod koniec marca brexit stanie się faktem. – Jeśli towar z tego powodu utknie w portach, wtedy staniemy przed wielkim problemem. To jest dla nas realne zagrożenie – obawia się Adams.