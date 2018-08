Bruksela zdecyduje o końcu "zmiany czasu". 80 proc. badanych jest na tak

Podobnego efektu publicznych konsultacji ws. zmiany czasu nikt w Brukseli się nie spodziewał. Swoje zdanie na temat pomysłu wyraziło ponad 4,6 mln osób. Zdecydowana większość poparła odejście od przesuwania wskazówek dwa razy w roku.

Informacje o wyniku konsultacji , nieoficjalnie podał niemiecki dziennik "Westfalenpost". Zgodnie z informacjami źródła informacji, spośród 4,6 mln uwag do pomysłu likwidacji zmiany czasu w Unii Europejskiej, 3 mln napłynęło z terytorium Niemiec. 80 proc. wszystkich popierało pomysł stosowania przez 12 miesięcy tego samego czasu . Na razie Komisja Europejska dysponuje wstępną analizą wyniku konsultacji, których nie ujawni do czasu przygotowania całościowego raportu.

Wyniki najpopularniejszych w dotychczasowej historii Unii Europejskiej, nie przesądzają jednak o tym, że brukselscy urzędnicy przychylą się do ich głosu. Rzecznik Komisji Europejskiej Margaritas Schinas zasygnalizował to 29 sierpnia, gdy podkreślał, że konsultacje nie są referendum.

W całej Unii Europejskiej stosowane są trzy strefy czasowe – w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii iraz Portugalii obowiązuje czas uniwersalny. W Bułgarii Rumunii, Grecji, Finlandii, Łotwie, Litwie i Estonii – czas wschodnioeuropejski (plus dwie godziny do czasu uniwersalnego – red.) Pozostałe państwa stosują czas środkowoeuropejski (plus jedna godzina do uniwersalnego – red.).