Budżet obywatelski. We Wrocławiu komuś marzą się palmy

"Palmy na Legnickiej" to jeden z projektów, który pojawił się w tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Uzasadnienie? Rosnące temperatury i brak cienia. "Przejście z rynku na zachód Wrocławia jest jak przejście przez pustynię".

"Tak jak zapowiadałem - zgłosiłem Palmy na Legnickiej do Wrocławski Budżet Obywatelski 2020. Dostałem numer 13, także liczę na szczęście, że nie odrzucą tak szybko ( ͡° ͜ʖ ͡°) Najpierw jakieś żyri będzie patrzeć, a we wrześniu głosowanie" - napisał Reepo, użytkownik Wykopu, który zgłosił projekt do WBO (zachowana pisownia oryginalna).