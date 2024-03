Sprzedają bunkier obok granicy z Polską. Cena powala

Bunkier ma klasę ochronności C i posiada bogatą historię. Okazuje się, że w czasach NRD w budynkach biurowych oficjalnie mieściła się poczta. Jednak w rzeczywistości była to stacja podsłuchowa "Stasi" - dodał Fuhrmann. Jak podaje portal, najprawdopodobniej był on schronieniem dla ministra obrony NRD Heinza Hoffmanna. Zdaniem sprzedających, bunkier "jest w stanie wytrzymać atak nuklearny".