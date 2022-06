Burmistrz Mikołajek: mamy załamanie na Mazurach. Inflacja uderzyła w kurort

- Jeśli chodzi o sezon letni, to w porównaniu z rokiem ubiegłym nie jest najlepiej na Mazurach. Mamy załamanie - powiedział w programie "Newsroom WP" Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek. – Na dziś mamy zarezerwowane tylko ok. 40 proc. miejsc. Czekamy aż Polacy ruszą w Polskę i zainteresują się Mikołajkami. Myślę, że główny powód to inflacja. Pieniędzy jeszcze trochę mamy w portfelu, ale ludzie się boją, jak zakończy się rok i dlatego nie wydajemy oszczędności. Przyszłość nie zapowiada się w różowych kolorach. Rosną ceny energii, przed nami sezon grzewczy, stąd chyba to wyczekiwanie. Ludzie chcą wyjechać, ale robią to kosztem długości wyjazdów. Kiedyś wynajmowaliśmy kwatery w przedziałach tygodniowych, dziś są to rezerwacje na 2-4 dni. Polacy dostosowują urlopy do zasobności portfeli.