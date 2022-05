Burza w trakcie prac nad 14. emeryturą. "Odpodatkujcie świadczenia, jeżeli chcecie pomóc"

14. emerytura ma trafić na konta seniorów już pod koniec sierpnia – wynika z rządowego projektu ustawy. W trakcie prac posłowie opozycji zgłosili jednak szereg wątpliwości do tej propozycji. Przede wszystkim chcą, by świadczenie trafiło do wszystkich emerytów. Mają też obiekcje co do źródła finansowania programu.