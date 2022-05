Rząd ogłasza trzy nowe programy mieszkaniowe. Oto do kogo są skierowane

Drugi program, na który przeznaczone zostanie 150 mln złotych, to "Mieszkanie dla absolwenta". Jest on skierowany do pełnoletnich osób kończących edukację w różnych typach szkół, chcących wynająć mieszkanie. Jak zaznaczył Wdówik, program ten ma charakter degresywny, co ma motywować do aktywności na rynku pracy. Przez pierwszy rok wynajmu mieszkania dofinansowanie będzie wynosiło 100 proc. kosztów wynajmu, w drugim roku 70 proc. kosztów, a w trzecim roku 40 proc.