Carrefour nakleja jedną etykietę na drugą. "Pracownik popełnił błąd"

- Sklep Carrefour celowo przekleja etykiety z datą przygotowania produktów - pisze pan Filip na jednym z portali internetowych. Jako dowód umieszcza zdjęcia, które zrobiła jego narzeczona. Widać na nich jedną etykietę, naklejoną na drugą.

Pracownik Carrefour nakleił jedną etykietę na drugą, a nie powinien tego robić. (East News, Fot: Wojciech Strozyk/REPORTER)

Narzeczona pana Filipa udała się na zakupy do Carrefoura. Chciała kupić polędwicę z tuńczyka, ale jej uwagę zwróciła odklejająca się etykieta. Okazało się, że pod spodem była druga nalepka, z inną "datą sprzedaży". Na wierzchu 13 stycznia, w środku 11 stycznia. Czyżby sklep sprzedawał nieświeżą rybę?

- Napisałem do Carrefoura, bo zlokalizować obsługę na rybnym graniczy z cudem, a poza tym co biedny pracownik ma do gadania, jak ktoś kazał im dokonywać takich praktyk. Uważajcie, bo zatrucie rybami do najmilszych nie należy - pisze pan Filip.

Dowiaduję się, że mężczyzna do tej pory nie uzyskał komentarza ze strony sklepu. Na szczęście mnie udało się poznać stanowisko Carrefoura. Swoją drogą ta sprawa ma drugie dno.

Rzeczniczka sklepu zapewnia, że produkt na pewno nie był przeterminowany. - Data sprzedaży z etykiety wagowej jest datą pakowania, a nie przydatności do spożycia. Polędwica otrzymała niższą cenę i naklejkę "supercena" ze względu na kończący się termin przydatności do spożycia. Polędwica nie była przeterminowana - komentuje Małgorzata Twardochleb.

Pan Filip informuje, że ryba nie była umieszczona w koszu z przecenionymi produktami, dlatego nie można się było domyślić, że kończy się jej termin przydatności. W lodówce nie było żadnych innych artykułów, które byłyby w promocji.

Mężczyźnie nie chodziło tylko o podejrzenie, że produkt mógł być nieświeży, ale o to, że naklejanie jednej etykiety na drugą, ze zmienioną datą, jest po prostu nie fair wobec konsumentów.

Rzecznik Carrefoura przyznaje, że pracownik sklepu popełnił wiele błędów. - Polędwicy z tuńczyka nie powinien porcjować i naklejać widniejących na zdjęciu etykiet. Są one przeznaczone do sprzedaży tradycyjnej ryb, czyli sprzedaży na wagę, na życzenie klienta. Stąd brak jest na nich m.in. terminu przydatności do spożycia oraz warunków przechowywania. Pracownik nie powinien również nakleić drugiej etykiety, a pozostawić pierwotną etykietę z datą pakowania i nakleić obok etykietę z obniżoną ceną - pisze Małgorzata Twardochleb.

Pan Filip nie jest przekonany do wyjaśnienia sklepu. - Wielokrotnie widziałem w Carrefourze porcjowaną polędwicę, więc nie sądzę, żeby to była jednorazowa pomyłka. Oprócz tego, etykiety naklejone były na siebie równiutko, co świadczy o tym, że ktoś zrobił to celowo - komentuje mężczyzna.

Rzecznik Carrefour przeprasza pana Filipa i jego narzeczoną. - Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację. Miała ona charakter incydentalny. Dołożymy wszelkich starań i ponownie przeszkolimy pracowników sklepu, aby podobna sytuacja nie zdarzyła się w przyszłości - komentuje Małgorzata Twardochleb.

Finalnie, narzeczona pana Filipa nie kupiła polędwicy, bo oboje obawiają się zatrucia rybami. Na opakowaniu nie było daty przydatności do spożycia, a cena była zaskakująco niska, więc nie chcieli ryzykować. - My jesteśmy uważni, ale nie wszyscy ludzie starsi zobaczą, że z produktem jest coś nie tak. Chciałbym, żeby w sklepie nie stosowano takich praktyk, bo jest to naprawdę niebezpieczne - podsumowuje pan Filip.