Niedopałek papierosa w chlebie. Pan Mariusz nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył

Zdrowy, pełnoziarnisty, polecany przez dietetyków chleb, a tu taka wpadka. Pewien mieszkaniec Krakowa przykro się rozczarował, robiąc zakupy w jednym z miejscowych sklepów spożywczych.

O nieprzyjemnym doświadczeniu pana Mariusza pisze "Fakt". Krakowianin poszedł do sklepu leżącego w dzielnicy Swoszowice i kupił dobry, pełnoziarnisty chleb.

I niestety się przeliczył, bo po przyniesieniu chleba do domu o dokładnym jego obejrzeniu, zauważył, że w bochenku znajduje się niedopałek papierosa. Oburzony pan Mariusz poszedł do sklepu, by zwrócić obrzydliwy zakup.