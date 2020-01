Górale oszukują na oscypkach?! Nie daj się nabrać

Nieładnie, górale! Na stoiskach dla turystów na Podhalu aż roi się od podróbek serów – wynika z kontroli. Produkt regionalny chroniony unijnym prawem często składem odbiega od oryginału. I to znacznie.

- waga od 60 do 80 dag,

- rozmiary od 17 do 23 cm,

- maksymalna zawartość domieszki mleka od krów rasy czerwonej - 40 proc.,

- może być produkowany tylko od maja do września,

- może być sprzedawany do końca października.