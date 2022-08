Castorama ostrzega przed swoim produktem. "Prosimy o zaprzestanie użytkowania"

Chodzi o lustro

Choć firma nie podaje przyczyn, dla których część szafek łazienkowych może być potencjalnie niebezpieczna, to portal TVN24 zwraca uwagę, że nieco bardziej wylewny w tej kwestii okazał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W powiadomieniu dostępnym na stronie UOKiK możemy przeczytać, że ryzyko niebezpieczeństwa bierze się stąd, że we wskazanych wyżej szafkach może dojść do odklejenia się lustra.