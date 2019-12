Castorama wpłaca do budżetu ponad miliard. Stawia na rozwój handlu w internecie

- Rocznie Castorama wpłaca do budżetu państwa z tytułu podatków i składek ZUS ponad miliard złotych - mówi dyrektor Castorama Polska Sebastian Krysiak. Sieć chce rozwijać sprzedaż w internecie; o automatyzacji i kasach samoobsługowych myśli, ale nie planuje wdrożenia takich rozwiązań.

Według Krysiaka sieć jest jednym z głównych płatników podatku CIT do budżetu państwa. - Samego CIT zapłaciliśmy za ostatni rok 139 mln zł - wskazał w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Mówiąc o warunkach zatrudnienia, wskazał, że firma nie oferuje innych umów niż o pracę, a na podwyżki w ostatnich 3 latach przeznaczyła ponad 140 mln zł.

Castorama rozwija sprzedaż internetową. - Osiągamy dwu-, a nawet zależnie od okresu, trzycyfrowy wzrost sprzedaży online i chcemy ją zwiększać w szybkim tempie - podkreślił Krysiak. Jak mówił, sieć dąży do poziomu ok. 7 proc. sprzedaży w internecie - tak, jak jest to w przypadku amerykańskich sieci.