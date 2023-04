CEBioForum2023 – o rozwoju i potencjale przemysłu biotechnologicznego w Polsce i Europie

– Unia Europejska mocno inwestuje w ten obszar, oferując granty i inne instrumenty finansowe. Z punktu widzenia naszych beneficjentów, którzy w poprzedniej perspektywie realizowali pod skrzydłami NCBR 145 projektów biotechnologicznych, obserwujemy, że polski sektor biotech, choć na tle głównych graczy mający jeszcze status nowicjusza, jest obiecujący. I to zarówno z punktu widzenia kilkuset innowacyjnych firm działających w tym obszarze, jak i inwestorów. Z roku na rok tych osiągnięć systematycznie przybywa, dlatego przychylam się do tezy, że mamy szansę na wypracowanie silniejszej pozycji w regionie i przebicie się z ofertą na kolejne rynki – mówi Ksenia Wójcik-Karasiewicz, dyrektor Biura Zarządzania Obsługą Beneficjenta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – Podczas najbliższego CEBioForum wschodzące gwiazdy rodzimej biotechnologii będą miały m.in. okazję zaprezentowania swoich pomysłów i przekonania do nich potencjalnych inwestorów. Każda taka sposobność jest bezcenna i otwiera drzwi do sukcesu autorom najlepszych rozwiązań – dodaje.