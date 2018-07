Ceny masła znowu w górę. Kostka już po 8 zł

Od początku roku o blisko jedną trzecią więcej płacimy za 200-gramową kostkę masła. Wszystko wina suszy, albo spekulacji.

Od początku roku ceny wzrosły o 30 proc. – informuje dziennik. W porównaniu do ubiegłego roku podwyżka wyniosła 9 proc.

O pierwszych symptomach windowania cen pisaliśmy już w maju, kiedy te przekraczały 6 zł. Istnieje ryzyko, że to jednak nie koniec rajdu. Jeśli powtórzy się scenariusz z ubiegłego roku, to szczyt może nastąpić jesienią.