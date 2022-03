Ceny mieszkań pójdą w górę. "Nie jesteśmy w stanie oszacować jak bardzo"

– Z jednej strony to, że Ukraińcy częściowo wyjechali do swojego kraju, żeby walczyć za swoją ojczyznę, ma wpływ na to, ile mamy rąk do pracy i to będzie miało wpływ na koszty. Mamy przerwane łańcuchy dostaw i braki mieszkaniowe – powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. – Już do tej pory sytuacja była taka, że koszty budowy znacząco wzrosły. Koszty materiałów w ciągu roku wzrosły o ok. 30 proc. Usługi świadczone przez hydraulików czy elektryków zdrożały od kilkunastu do ponad 20 proc. W tym momencie możemy powiedzieć tylko, że koszty budowy wzrosną, ale nikt jeszcze nie wie o ile.