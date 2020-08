Ceny paliw. Koniec wakacji najdroższy pod względem tankowania

Przed nami ostatni tydzień wakacji. Dla rodzin z dziećmi to często ostatni moment na wyjazd nad morze, jezioro czy w góry. Pod względem ceny paliw nie jest to jednak najlepszy moment na dalsze podróże.

Trzeba mieć świadomość, że zatankowanie baku do pełna akurat w tym momencie jest stosunkowo kosztowne. Litr benzyny, oleju napędowego i autogazu kosztuje najwięcej od marca. Przy aucie średniej klasy jedna wizyta na stacji może nas kosztować nawet około 260 zł.

Zbliżone do średniej krajowej są stawki np. w województwie dolnośląskim i zachodniopomorskim. Najtaniej jest za to na Śląsku (4,65 zł), a najdrożej na Opolszczyźnie (4,89 zł). W przypadku naszego 55-litrowego baku różnica w koszcie tankowania w tych graniczących ze sobą województwach może wynieść blisko 13 zł.

Można oszczędzić na tankowaniu wlewając do baku 95-oktanową wersję benzyny (Pb95). Jej średnia cena za litr w Polsce to obecnie około 4,46 zł. Jeszcze tańszy jest olej napędowy (ON), który chodzi po blisko 4,39 zł.