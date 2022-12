Ceny paliw na święta i w nowym roku. Oto czego mogą się spodziewać kierowcy

Wielkich podwyżek nie będzie?

Eksperci E-Petrol podają też, że choć od 2023 roku stawka VAT na paliwa wzrośnie z 8 do 23 proc, to nie spodziewają się skokowej podwyżki cen paliw na stacjach. Jak tłumaczą, prezydent Andrzej Duda podpisał niedawno ustawę przedłużającą wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw do 30 czerwca 2023 roku. "Od 1 stycznia nie zmieni się też akcyza na paliwa silnikowe i jedynym podatkiem, który może zwiększyć detaliczne ceny paliw, teoretycznie o 15 proc. jest VAT" - zwracają uwagę.