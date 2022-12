Wraca wyższy VAT na paliwa. Nie będzie szoku cenowego na stacjach?

Jak dodał Zywert, zapasy ropy naftowej spadły w USA w skali tygodnia o 5,9 mln baryłek do 418,2 mln baryłek, co jest poziomem niższym o 7 proc. dla średniej z pięciu ostatnich lat dla tej pory roku. Rezerwy benzyny wzrosły o 2,5 mln baryłek, a zapas olejów zmniejszył się o 0,2 mln baryłek. W skali roku import ropy naftowej do USA spadł blisko o połowę. "USA są na dobrej drodze do zmiany statusu z importera netto ropy naftowej na eksportera" – ocenił analityk.