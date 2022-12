Ceny paliw przed świętami. Oto ile trzeba teraz płacić

Na początku grudnia Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, w programie "Money.pl" tłumaczył, co to oznacza dla portfeli kierowców. - To, co będzie miało wpływ na ceny paliw, a być może nawet już ma wpływ, bo koncerny paliwowe lubią sobie wygładzać zmiany cen na stacjach, byśmy nie zachowywali się w sposób stadny i trochę nieracjonalny, to zniesienie tarczy antyinflacyjnej w zakresie podatków paliw. Różnica w VAT między 8 a 23 proc. oznacza, że paliwa podrożeją od 1 stycznia mniej więcej o złotówkę - komentował.