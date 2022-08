Ceny paliw w dół. Kolejne świetne wieści dla kierowców

"To jednak nie koniec zmian cen w rafineriach. Z analiz e-petrol.pl wynika, że do najbliższego wtorku w PKN Orlen i Grupie Lotos najbardziej potanieje benzyna 95 – ok. 80-90 zł. W przypadku oleju napędowego wygląda, że trzeba będzie liczyć się z ustabilizowaniem cen lub tylko nieznaczną korektą w dół" - zapowiada portal.