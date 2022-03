Ceny paliw znów w dół. Daniel Obajtek ogłasza kolejne obniżki

W poniedziałek prezes tego koncernu poinformował, że ceny na stacjach Orlenu zostaną obniżone o 34 gr/l do średniego poziomu 7,55 zł w przypadku oleju napędowego i o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł w przypadku benzyny. Tak też się stało, a ułatwiła to sytuacja na światowych rynkach.