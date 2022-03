Tankowiec z ropą dotarł do Polski. Obajtek: jesteśmy gotowi na ewentualne odcięcie od Rosji

W poniedziałek tankowiec z norweską ropą przypłynął do Naftoportu w Gdańsku. "To nie pierwszy i jedyny tankowiec. Mamy umowy długoterminowe. W następnych tygodniach będą wpływać następne tankowce, które będą nas zabezpieczać" - powiedział podczas briefingu prasowego prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Jeśli będzie decyzja związana z nałożeniem sankcji, to możemy to zrobić w każdej chwili, jesteśmy zabezpieczeni" - zapewnił.