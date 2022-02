Ceny paliw znowu rosną. Złe wieści dla kierowców

Rosnące ceny paliw to zła wiadomość dla kierowców, którzy od lutego odczuli dużą ulgę. Wraz z początkiem miesiąca weszła w życie tarcza antyinflacyjna 2.0, która zakłada między innymi obniżkę VAT-u na paliwa. To od razu przełożyło się na ceny na stacjach, które mocno spadły. Polska Izba Paliw Płynnych podała w środę, że w ciągu miesiąca średnia cena benzyny PB95 w Polsce spadła o 46 gr (z 5,70 do 5,24 zł za litr), średnia cena ON spadła o 44 gr do 5,31 zł za litr, a LPG - o 49 gr do 2,67 zł. Mimo obecnych podwyżek nadal jednak jest taniej niż przed wejściem w życie "tarczy 2.0".