Ceny papieru toaletowego idą w górę. Sieci handlowe ratują się rabatami

W bieżącym roku minimalne ceny promocyjne papieru toaletowego spadły średnio o 6 proc. 4-paki najbardziej potaniały w hipermarketach, 6-paki – tylko w drogeriach i aptekach, a 8-paki – wyłącznie w dyskontach. Maksymalne koszty zakupu w promocji wzrosły jednak aż o 33 proc.

Ceny minimalne

Spadek minimalnych cen promocyjnych średnio o ponad 6 proc. może być dla klientów zaskoczeniem, gdyż stale mówi się o tym, że papier toaletowy drożeje. Marcin Lenkiewicz, wiceprezes Grupy Mobilnej Qpony-Blix, wyjaśnia, że sieci wykorzystują ten produkt do podnoszenia ruchu w sklepach. Jest on jednym z najczęściej umieszczanych na listach zakupowych konsumentów. Koszt jego nabycia wielokrotnie decyduje o wyborze placówki.

– Moim zdaniem, w tym roku ceny najtańszych artykułów pójdą mocno w górę. Produkowanie recyklingowego papieru toaletowego staje się coraz trudniejsze, ponieważ zmniejsza się liczba dostawców odpowiedniej makulatury. Kurczy się też rynek prasy drukowanej w Polsce. Dotychczas sprzedawcy i konsumenci mogli tego nie odczuwać. Jednak niedawno jedno z wiodących wydawnictw podjęło decyzję o zamknięciu dwóch swoich drukarni. I to może mieć istotny wpływ na wzrost najniższych cen tego typu produktu – mówi Łukasz Jaskulski z Wytwórni Papieru Toaletowego EKO-KLAN.

Opakowania po 4 szt. najbardziej potaniały w hipermarketach – o 35,09 proc. W sieciach cash&carry również był widoczny duży spadek – o 23,89 proc. Warto pamiętać o tym, że sklepy należące do tych formatów składają duże zamówienia u dostawców. Mogą więc wynegocjować dla siebie najlepsze warunki. To pozwala im na okresowe promowanie wybranych produktów w bardzo niskich cenach. W pozostałych kanałach sprzedaży zaobserwowano mniejsze obniżki lub brak zmian.

– W przypadku 6 szt. odnotowano praktycznie same wzrosty. Wyjątkiem były drogerie i apteki, w których koszty zakupu zmniejszyły się średnio o 16,69 proc. Można z tego wnioskować, że większe powierzchniowo sklepy nie koncentrują się na promowaniu najtańszych 6-paków. Dlatego podnoszą ich ceny. Największe podwyżki zanotowały sieci cash&carry, bo aż o 305,88 proc.

Bardziej opłaca im się zachęcać klientów do kupowania innych opakowań – twierdzi Katarzyna Grochowska, Project Manager w Hiper-Com Poland. Papier toaletowy pakowany po 8 szt. też zdrożał w większości formatów, np. w hurtowniach o 54,10 proc., a w sieciach typu convenience o 38,06 proc. Tylko dyskonty obniżyły minimalne ceny promocyjne, tj. o 12,53 proc.

Marcin Lenkiewicz tłumaczy, że mogło to być podyktowane ostrzejszą rywalizacją w tym segmencie i potrzebą mocniejszej ekspozycji atrakcyjnych ofert. Klienci dyskontów chętnie kupują najtańsze artykuły na zapas. Dlatego ceny 8-paków są dla nich ważne. Inaczej jest np. w sieciach convenience. Osoby zaopatrujące się w tych sklepach bardziej dbają o swoją wygodę niż o oszczędność.

Górne wartości

– W badanym okresie maksymalne ceny promocyjne wzrosły średnio aż o 33,02 proc. To jest efektem tego, że papier – bez względu na jego rodzaj – drożeje. Sieci starają się promować powszechnie używany produkt w bardzo atrakcyjnych cenach. Okresowo oferują duże obniżki, na które wydawać by się mogło, nie wpływa ogólna sytuacja na rynku papierniczym. Jednak to nie jest prawdą, bo sklepy nie działają w oderwaniu od dostawców czy wytwórców – mówi Katarzyna Grochowska.